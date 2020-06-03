Yozgat'ta kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye "sosyal mesafe" cezası

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenidoğan Mahallesi Körpınar Caddesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneyi denetledi.

Kıraathanede okey oynayan 9 kişiye, sosyal mesafe kuralı ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle 392'şer lira idari ceza uygulandı.

Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle iş yeri sahibi hakkında da tutanak tutuldu.