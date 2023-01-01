Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Yozgat'ta kamyonette cinayet

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, kamyonette silahla öldürülmüş hale bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı

Giriş: 01.01.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Yozgat'ta kamyonette cinayet
Kamyonette silahla öldürüldü
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Yozgat'ta bir kişi kamyonette silahla öldürülmüş halde bulundu. Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında kamyonet içinde ceset görenler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin aynı beldede ikamet eden 36 yaşındaki H.K'ye ait olduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre; silahla öldürüldüğü tespit edilen H.K. cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda cinayet şüphelisi olarak O.K. (44) gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancaya el koyuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Sağlıkçılar yeni yıla hastanelerde girdi
Sağlıkçılar yeni yıla hastanelerde girdi
Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş toprağa verildi
Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş toprağa verildi
Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifede indirim
Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifede indirim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.