Yozgat'ta el yazması 2 İncil ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde O.U. ve D.Ç.'nin elinde tarihi kitap bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen el yazması 2 İncil bulundu.Kitaplar, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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