Yozgat'ta orman yangını

DHA

Yozgat'ta kent merkezi Kirazlı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Kent merkezi Kirazlı mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin, iş makineleri ile desteklendiği müdahale ile yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri alanda soğutma çalışması başlattı. Yangında yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.