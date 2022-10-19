Cenazeye giden midibüs devrildi: 25 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. (42) yönetimindeki 06 KB 4814 resmi plakalı midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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