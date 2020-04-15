Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde 14 Nisan itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

İlçeye bağlı Yukarıkarahacılı köyü de bir süre önce karantinaya alınmıştı.