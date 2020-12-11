Yozgat'ta Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nin ikinci kısım çalışmalarına başlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın müjdesini verdiği, Orta Karadeniz'in GAP’ı olarak adlandırılan Aşağı Çekerek Projesi ile 60 yıllık rüya gerçekleşiyor.
Çalışmaları devam eden Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi ile Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulama Projesi'nin ardından 2. kısım inşaat çalışmaları ile toplam 23 bin 430 hektarlık tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.
Aydıncık, Çekerek ve Zile ilçelerinde 10 bin 935 hektar alanı suya kavuşturacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Aşağı Çekerek Projesi ile suya kavuşacak topraklarda hem ürün çeşitliği hem de rekolte artışıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AA muhabirine, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi ile 60 yıllık rüyanın gerçekleşeceğini, Kümbetova'nın suya kavuşacağını söyledi. Koçak, "İç Anadolu'nun Çukurovası diye adlandırılan Kümbetovası'nın suya kavuşmasıyla ürün çeşitliliği ve verim artacak. Bize bu mutluluğu yaşatan ve projenin başlamasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!