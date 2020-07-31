Yozgat'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA

Kırıkkale'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.Yaralanan yaklaşık 50 "acemi kasaptan" bazıları ayakta tedavi edildi.Öte yandan, vatandaşların kurbanlarını Kırıkkale Belediyesince belirlenen yerlerde kestiği ve Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere genel olarak uyduğu görüldü.- NevşehirNevşehir’de bayram namazının ardından kurban kesim alanlarına geçen bazı vatandaşlar, kurbanlıkları keserken yaralandı.Yaralanan 17 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli özel hastanelere başvurdu."Acemi kasaplar" ayakta tedavi edildi.- YozgatYozgat'ta da vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.Kent merkezinde kurban kesme esnasında yaralanan 45 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine başvurdu.Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi edildi.