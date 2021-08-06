Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

AA

Edinilen bilgiye göre Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, önce R.B. idaresindeki 40 BB 604 plakalı otomobile ardından sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobil ile 66 DU 013 plakalı otomobille çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada, Yiğit C. ile diğer otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.