Vali Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada kentte düzenlenen operasyonda Avrupa ülkelerine sevk edilmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.