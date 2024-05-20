Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı
Giriş: 20.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:05
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Z.O. ve F.G'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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