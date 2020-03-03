Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.