Yozgat Belediyesi sokak kediler için 20 barınak yaptırdı

AA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, sokak hayvanlarını ağır kış şartlarından korumak için kentin 20 noktasına barınak yerleştirdiklerini söyledi.Köse, "Veterinerlik müdürlüğündeki arkadaşlarımız proje geliştirdi. Kedilerin daha rahat ve sıcak ortamda kalması için ısı yalıtımlı 5 kedinin barınabileceği evler yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan 20 kedi evini özellikle Kentpark, Yozgat Park, Cumhuriyet Parkı gibi halkımızın rahatlıkla ulaşacağı, yiyecek bırakabilecekleri noktalara yerleştirdik." dedi.Köse, sokak hayvanlarının yiyeceklerini de karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Belediyemizin geçici hayvan barınağındaki hayvanlara da 10 tona yakın yem aldık. Sokak hayvanlarını da unutmadık. Yıl içinde 10 ton mama alımı yapıldı. Belediye olarak sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmesi için elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.