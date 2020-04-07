Yozgat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediye Veteriner Hekimi Rabia Yeşilyurt, Çamlık Milli Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesinde sokak hayvanlarının beslenmesinin istendiğini söyledi.
Belediye olarak sokak hayvanlarının beslenmesine önem verdiklerini belirten Yeşilyurt, "Vatandaşımız koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamadıkları için piknik alanlarını kullanamıyor ve hayvanları besleyemiyor. Bu nedenle Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesini daha da sıklaştırdık. Personelimiz kentin belirli yerlerine daha fazla ekmek, mama, yemek bırakmaya başladı." dedi.
Kentin çeşitli yerlerinde sokak hayvanları için 20'ye yakın beslenme odak noktasının bulunduğunu aktaran Yeşilyurt, "Bu odak noktalarını daha sık kontrol ediyoruz. Çamlık Milli Parkı gibi hayvanların daha çok bulunduğu alanlara da mama ve ekmek bırakıyoruz. Amacımız sokak hayvanları aç kalmasın, unutulmasın." diye konuştu.
Öte yandan özellikle tavuk satan esnaf, belirli aralıklarla sokak hayvanlarını besliyor.
Esnaf Ziya Üstüntaş, sokak hayvanlarına ellerinden geldiği kadar mağdur etmemeye gayret ettiklerini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!