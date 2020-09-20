Youtuber Tayfun Demir yakalanarak cezaevine gönderildi. Bugün Youtuber Tayfun Demir kimdir? Soruları merak edilmeye başlandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 38 yaşındaki Tayfun Demir'in hesaplarını takibe aldı. Yapılan incelemede, Demir’in paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldığı Demir'i emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk etti. Demir adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği iddia ediliyor.

Demir'in YouTube'da 435 bin abonesi bulunuyor.

YOUTUBER TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Tayfun Demir, 38 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Youtube üzerinden paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvan severler tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Diğer yandan bu içeriklerle birlikte hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ülke genelinde yapılan aramaları neticesinden Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu.Sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. 6 aylık bir takibin ardından Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri tarafından Muğla, Menteşe'de tutuklandı.