Google uygulama marketi PlayStore'daki indirme sayıları uygulamaların dünya üzerindeki popülerliğini de ortaya koyuyor. Son olarak dünyaca ünlü video paylaşım platformu YouTube indirme sayıları ile tüm uygulamalara adeta meydan okudu.

Dünya nüfusu 8 milyar sınırında seyrederken YouTube uygulamasının Google PlayStore üzerinden indirilme sayısı dünya nüfusunu aştı. YouTube'un PlayStore üzerinden indirilme sayısı 10 milyarı geçti.

RAKİPSİZ DURUMDA

Tabii ki bu 10 milyar uygulamanın farklı kişiler tarafından kullanıldığı anlamına gelmiyor. Bir kullanıcının birden fazla cihaza uygulamayı indirmesi ve hali hazırda kullanılmayan eski cihazlardaki indirme sayıları da 10 milyar sayısının içinde yer alıyor.

Ayrıca indirip silme ve yeniden yükleme sayıları da yine 10 milyar sayısının içinde yer alıyor. Tüm bunlara rağmen YouTube 10 milyar indirme sayısı ile en çok indirilen uygulama olarak liderlik koltuğunda şimdilik rakipsiz duruyor.