Alphabet'in geçen ay yayınladığı üç aylık kazanç raporuna göre, YouTube'un üç aylık reklam geliri yıldan yıla yüzde 1,9 düştü ve beklentilerin altında kaldı. YouTube muhtemelen yeni alışveriş özelliklerini, düşen bir reklam pazarında gelir akışlarını genişletmenin bir yolu olarak görüyor.



TikTok ve Meta’da bu alana yatırım yaptığı için, YouTube alışverişin geleceğine yatırım yapan ilk ve tek dijital dev değil.