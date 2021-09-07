YouTube'dan videoları kaldırılan Bolsonaro'dan yeni kararname: Sosyal medya platformlarının içerik kaldırması sınırlanacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını kaldırmasına sınır getirecek yeni bir kararnameye imza attı.

Bolsonaro söz konusu adımın, "platformlardaki profillerin gelişigüzel kaldırılmasını engellemek" amacıyla atıldığını, ifade özgürlüğünün korunmasına hizmet edeceğini savundu.

Koronavirüs salgını süresince Twitter ve Facebook gibi platformlar Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve destekçilerinin birçok gönderisini "yanlış bilgi yaymak" nedeniyle kaldırmıştı.

Video paylaşım platformu YouTube da Jair Bolsonaro'nun 15 videosunu, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle Temmuz ayında kaldırdı.

Bolsonaro'nun başkanlık ofisi, yeni kararnamenin, sosyal medya şirketlerinin içeriklerle ilgili yetkilerine açıklık getirme amacı taşıdığını ileri sürüyor.

Buna göre, şirketler bir içeriği ya da hesabı platformdan kaldırmadan önce "geçerli neden ve motivasyon" sunmak zorunda olacak.

Öte yandan, yasanın nasıl uygulanacağı bilinmiyor.

Söz konusu hamle, Brezilya genelinde Bolsonaro destekçilerinin yapacağı büyük ölçekli mitinglerden hemen önce açıklandı.

Bolsonaro destekçileri, ülkenin Yüksek Mahkemesi ve Ulusal Kongre'nin Bolsonaro'yu "yanlış bilgi yaymak" gibi gerekçelerle soruşturmaya karar vermesini protesto edecek.

Ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanan 7 Eylül'e denk gelen bu gösterilerin "demokrasiyi tehdit ettiği" eleştirileri yapılıyor.

Bolsonaro'nun sosyal medyayla mücadelesi

Bolsonaro, birçok gönderisinin ve videosunun platformlardan kaldırılması nedeniyle, takipçilerini Telegram ve Parler gibi mecralara yönlendiriyor.

Bolsonaro'nun YouTube kanalında haftalık ulusa sesleniş konuşmaları ve çeşitli konularla ilgili bakanlarıyla yapılan söyleşiler yer alıyor. Kanalın bazı içerikleri canlı yayınlanıyor.

Video paylaşım platformu YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 15 videosunu, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırdı.

YouTube'tan yapılan açıklamada, kararın ideolojik ya da siyasi olmadığı, içerik politikasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Videolardan birisinde Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, koronavirüsü Aids ile karşılaştırıyordu. Pazuello, "HIV de halen devam ediyor. Halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor" diyor.

Başka bir videoda ise Brezilyalı bir doktor, etkisi tartışmalara konu olan hidroksiklorokin ve ivermectin ilaçlarını Covid-19 tedavisi için öneriyor. Brezilya lideri Bolsonaro da hidroksiklorokinin ateşli savunucuları arasındaydı.

YouTube, söz konusu ilaçların etkili bir tedavi yöntemi olarak sunulduğu içeriklere izin vermediğini duyurdu. Öte yandan, maske takmanın virüsü engellemeye yardımcı olmadığını ileri süren videolar da platformdan kaldırılıyor.

Twitter ve Facebook, geçtiğimiz yıl Brezilya liderinin sosyal mesafe önlemlerine karşı çıktığı ve yüksek vaka sayılarının Brezilya'da toplumsal bağışıklığı sağlayacağını söylediği videoları kaldırmıştı.