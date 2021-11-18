YouTube son dönemde sosyal medya üzerinden para kazanmak isteyenlerin ilk adresi oluyor. İşte detaylı bir şekilde YouTube üzerinden para kazanma yöntemi...

YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

YouTube kanalını oluştur. Kanalın YouTube'daki kişisel varlığındır. Her YouTube hesabına bağlı bir kanal vardır. Bir YouTube hesabı bir Google hesabıyla aynıdır ve bir YouTube hesabı oluşturmak Gmail ve Drive gibi diğer Google ürünlerine erişmeni sağlayacktır.

Hesap oluştur veya mevcut hesabını kullan. İnsanların kanalını bulmasına yardımcı olması için anahtar kelimeler ekle. Anahtar kelimeleri Kanal Ayarlarının Gelişmiş bölümüne giderek ekleyebilirsin. Anahtar kelimelerin içeriğinle alakalı olduğundan emin ol.

Kullanıcı adın senin için ya da sana karşı çalışabilir. Eğer kısa, hatırlanması kolay ve orijinal ise, insanların seni hatırlaması daha mümkün olacaktır. Ancak mevcut bir hesabı kullanıyorsan kullanıcı adını her zaman Google+ hesabın üzerinde düzenleyerek değiştirebilirsin. Kullanıcı adını en fazla 3 defa değiştirebileceğini unutma. Daha sonra tekrar bir değişiklik için 90 gün beklemen gerekecek.

İçerik ekle. Yüksek kaliteli ve çok uzun olmayan içerik yüklemeyi dene (bu seçenek, ne tür içerik yüklemeye karar verdiğine göre değişebilir). Ayrıca, düzenli olarak yüklemeye ve yüklemelerinde tutarlı olmaya çalış.

İçeriğin ilk başta harika olmasa da, devam et. Pratik mükemmelleştirir. Her videonun öncekinden daha iyi olmasına çalış. Çoğu kez bunu yaptıkça öğreneceksin.

Daha iyi bir kamera kullanarak ya da daha iyi kurgulama yazılımı veya teknikler kullanarak içeriğini geliştir. Ayrıca, çekim tarzını da geliştirmeye çalış. Bir tripod kullan, sana yardımcı olacak bir arkadaş bul veya sahnelerini daha iyi aydınlat. Her şey daha iyi bir ürün elde etmene ve bu da karşılığında daha iyi bir kitle kazanmana yardımcı olur. Eğer parlak beyaz ışıklar satın almak istemiyorsan güneşli bir pencere kenarında oturabilir ya da çekimini dışarıda yapabilirsin.

Düzenli olarak yükleme yapman kitleni elinde tutmana yardımcı olabilir. Düzenli bir program dahilinde içerik eklersen ve bu programa mümkün olduğunca sadık kalırsan kullanıcıların kanalına abone olma olasılığı daha yüksek olur.

Videolarını, içeriği tanımlayan anahtar sözcüklerle etiketlediğinden ve dikkat çekici bir açıklama eklediğinden emin ol. Bunlar, insanların YouTube aramalarından videona yönlendirilmesine yardımcı olur.

Bir izleyici kitlesi kazan. Bir kitle oluşturmak, para kazanmanı artırmanın anahtarıdır. Reklamlardan para kazanmak için onları izleyecek kullanıcılara ihtiyacın var. Daha fazla abone kazanmanın bir sırrı yok, sadece yapabileceğin en iyi içeriği oluşturmalısın ve izleyiciler sana gelecektir.

Bazen nefret edenler olacaktır, onları sadece göz ardı etmen gerekecek. Başarılı olmak istiyorsan kendinden emin olmalısın.

İçerik yüklemeye devam et ve kişileri bağlamaya çalış. Videonu Twitter ve Facebook'ta paylaş. İnsanlarla paylaş. İnternet'teki başka mecralarda paylaş. Aboneler YouTube ortağı olmak için gereklidir.

Yorumlara yanıt vererek ve zaman zaman doğrudan izleyici yorumları ve soruları ile alakalı videolar çekerek izleyicilerinle etkileşim kur. Topluluğunla bağlantı kurmak, o topluluğa daha fazla üye getirecektir. Yayınlarında kişilere selam veya teşekkür göndermek bunu yapmanın oldukça iyi ve basit bir yoludur.

Videolarından para kazan. Videolarından para kazanmaya başlamak için para kazanmayı etkinleştirmen gerekir. Bu, YouTube'un videona reklam yerleştirmesine izin verdiğin anlamına gelir. Bu aynı zamanda videonda telifli bir materyalin bulunmadığını da kabul ettiğin anlamına gelir.

www.youtube.com adresine git ve web sayfasındaki "Kanalım" bağlantısına tıkla.

Üst çubuktaki "Video Yöneticisi" bağlantısına tıkla.

Kanal'ı tıkla ve Para kazanmayı etkinleştir.