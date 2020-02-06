YouTube, 2019 yılında reklamlardan 15 milyar dolar gelir elde etti

06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
YouTube'un da sahibi olan Alphabet şirketi, video paylaşım sitesinin elde ettiği gelirlerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Buna göre, YouTube'un, 2019 yılının son üç ayında reklam gelirlerinden elde ettiği gelir 4.7 milyar dolara çıktı.
Bu aynı dönem baz alındığında, geçen yıla kıyasla yüzde 31 artış anlamına geliyor.
Piyasa değeri bir trilyon dolara ulaşan ve Google'ın da sahibi olan Alphabet, yıllık gelirlerinin de yüzde 17 artarak 46 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Bu artış oranı, iki yıldan fazla süredir en düşük oran olarak kayda geçti.
Ancak YouTube hızla büyürken, şirket, bulut teknolojileri alanında rakiplerinin gerisinde kaldı.
Amazon firmasının elde ettiği 10 milyar dolarlık gelire karşın, Alphabet, bulut servislerinden 2.6 milyar dolar sağladı.
Şirketin Google üzerinden elde ettiği reklam gelirleri ise yüzde 17 arttı ve 27.2 milyar dolara yaklaştı.
Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, YouTube'un paralı üye sayısının ise 2 milyon civarında olduğunu söyledi.
2019 yılında YouTube'un reklamlardan elde ettiği 15 milyar dolardan fazla gelirin büyük kısmının içerik üreticisi kullanıcılarla paylaşıldığı da aktarıldı.
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