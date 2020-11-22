Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin'le karşı karşıya geldi. Oyuna 85. dakikada giren Youssoufa Moukoko tarihe geçti.

2004 doğumlu olan genç futbolcu Erling Haaland'ın yerine oyuna dahil oldu ve Nuri Şahin'in rekorunu ele geçirdi. 16 yaş 1 günle Bundesliga tarihinin en genç forma giyen oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Nuri Şahin ise 16 yaş 335 günle rekoru yıllardır elinde bulunduruyordu.