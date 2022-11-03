Başakşehir'in yıldız futbolcusu Youssouf Ndayishimiye durdurulamıyor! Bir gol daha...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu son maçında Hearts'ı konuk ederken maça da hızlı başladı. Dakikalar 4'ü gösterdiğinde Youssouf Ndayishimiye sahne aldı ve skoru 1-0'a getirdi.

BU SEZON ALTINCI GOLÜ 24 yaşındaki oyuncu bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Ligde İstanbulspor ağlarını 2, Giresunspor ağlarını ise 1 kez sarsan Ndayishimiye Avrupa'da da gollerine devam etti.

AVRUPA GOLCÜSÜ! 2. eleme turunda Maccabi Netanya karşısında turu getiren golü kaydeden 24 yaşındaki yıldız, 4-0'lık Hearts maçında da takımının ikinci golünü kaydetmişti. Youssouf Ndayishimiye böylece Avrupa'daki gol sayısını da üçe çıkardı.