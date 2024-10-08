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        Haberler Spor Futbol Young Boys'un hocası gönderildi - Futbol Haberleri

        Young Boys'un hocası gönderildi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Galatasaray'ı eleyen ve İsviçre Ligi'nde son 2 yılın şampiyonu Young Boys, teknik direktör Patrick Rahmen'le yolları ayırdıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:04
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        Young Boys'un hocası kovuldu!
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        İsviçre ekiplerinden Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen'in görevine son verildi.

        Yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adamaın görevini geçici süreliğine U21 antrenörü Joel Magnin görev yapacak.

        Bu sezon Young Boys'un başında 15 maça çıkan Rahmen, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

        GALATASARAY'I ELEDİ

        Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki maçta da Galatasaray'ı mağlup ederek takımı lig aşamasına taşımıştı.

        İsviçre Ligi'nde 6 puanla son sırada bulunan Young Boys, Aston Villa'ya 3-0, Barcelona'ya ise 5-0 mağlup oldu.

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