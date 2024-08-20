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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:28
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        "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, kolay olmayacağını ancak sahalarında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör, maçın oynanacağı Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya kaleci David von Ballmoos da katıldı.

        Karşılaşma öncesi kendilerini iyi hissettiklerini belirten Rahmen, "Karşılaşmayla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. İsviçre Ligi'ne iyi başlayamadık ama Galatasaray maçlarına kendimizi iyi hazırlamamız gerek." dedi.

        Maç öncesi tüm biletlerin satıldığını aktaran Patrick Rahmen, "Maça hazırız. Galatasaray'da yıldız futbolcular var. Biz de Bern'de Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanabileceğimizi kaç kere gösterdik. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

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        Rahmen, birçok oyuncusunun sakatlığı bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu anda bizimle olan oyuncuları konuşalım. Burada olan oyunculara güveniyoruz. Takımımızda kalite var. Kendimize inanıyoruz. Olanla oynamamız ve kendimize güvenmemiz lazım. Önümüzdeki iki maça hazırız. Elimizden geleni yapacağız. Güzel maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'ın iyi ve kuvvetli bir takım olduğunu biliyoruz. Yıldız, milli takımlarda oynayan, hücumda yaratıcı futbolcuları var. İyi hücum yapıyorlar. Videoları izledik, her şeyi analiz ettik. Bu akşam yine izleyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak iki maçta elimizden geleni yapmamız ve son maçlardan iyi performans göstermemiz lazım. Kerem Demirbay'ı göreceğim için sevinçliyim. Kendisiyle Hamburg'da tanışmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

        "BALLMOOS: GALATASARAY MAÇA FAVORİ OLARAK ÇIKACAK

        İsviçreli file bekçisi Ballmoos ise Galatasaray'ın maça favori olarak çıkacağını dile getirdi.

        Ballmoos, kurada en zor rakibi çektiklerini belirterek, "Kendi sahamızda oynamak bizim için bir şans olabilir ancak Galatasaray maça favori olarak çıkacak. Bizim için çok zor olacak ama elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç için hazırlıklıyız." şeklinde görüş belirtti.

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        Galatasaray'da Dries Mertens, Hakim Ziyech, Mauro Icardi gibi yıldız futbolcular olduğunun hatırlatılması üzerine Ballmoos, "Kaleci antrenörümle rakip takımın oyuncularının videolarını izledim. Kendimi mental açıdan hazırlıyorum. Maça sakin bir şekilde başlamam gerek." diye konuştu.

        Sakatlıklar nedeniyle savunmada yaşanan değişikliklerin sorulmasına 26 yaşındaki kaleci, "Beni etkilemiyor. Antrenmanlarda birbirimizi tanıdık. Takım olduğumuz için birbirimize güveniyoruz. İyi çalıştığımız için sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Bu arada Young Boys, statta yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Galatasaray ile Young Boys, yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

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