Young Boys: 1 - RB Leipzig: 3 MAÇ SONUCU

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı. G Grubu ilk maçında Young Boys evinde Leipzig'i ağırladı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Alman ekibi üç puanın sahibi oldu.

Mücadelenin 3. dakikasında Simakan ile öne geçen Leipzig Meschack'ın attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 73. dakikasında Schlager ile 2-1 öne geçen Leipzig 90+2. dakikada Sesko'nun attığı gol ile maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.