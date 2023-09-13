Yorum yapmadan önce iki kez düşünmenizi sağlayacak fotoğraflar
Hayatın bazı anları o kadar beklenmedik olabilir ki yorum yapmak için bir süre durumu anlamamız gerekebilir. Ancak yine de böyle durumlar daha sonra anlatılacak eğlenceli ve harika anılar arasında yerini alır.
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"Birkaç yıl önce Salt Lake City çiftçi pazarında."
Eski toprak hayat tavsiyesi veriyor. Muhtelemen kötü bir tavsiye ama yine de bedava.
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"Birinin eski balo fotoğraflarımı beğenebileceğini düşündüm."
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"Çak bir beşlik!"
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"Kapıyı açık bıraktım ve içeri bir ziyaretçi uçtu."
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"Bunlar benim kedilerim!"
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"Bu sabah işe gidiyordum ve bunu gördüm, muhteşem bir manzaraydı!"
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"Avustralya'nın Bondi kentinde algıyı değiştiren heykel."
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"Arka lambalar."
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"Köpeğim pencereden dışarı böyle bakıyor."
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Kaynak: Reddit