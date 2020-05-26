Yörüklerin yayladaki yaşam mücadelesi bayramda da sürdü

İlkbaharla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya sınırında bulunan Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yaylalara göç eden yörükler, 1850 metre rakımlı Sülek Yaylası'nda hayvancılık yapıyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nı yaylada karşılayan yörükler, kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Doğa koşullarıyla mücadele ederek hayvanlarını otlatan ve hayvanlardan elde ettikleri sütle peynir ve tereyağı gibi ürünler üreten yörükler, bu sayede geçimlerini sağlıyor.
Şehirlerarası seyahat yasağı olması nedeniyle, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini satmak için yaylaya yakın Konya'nın Seydişehir ve Bozkır ilçe merkezlerine giremeyen yörükler, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.
Yörükler, ilçe merkezlerine giremedikleri için yaylada ürettikleri peynir ve tereyağlarını satamamaktan şikayet ediyor.
Sülek Yaylası'nda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan yörüklerden Fatma Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirtti.
İlkbaharda Sülek Yaylası'na geldiklerini ifade eden Kiraz, "Yaylada 4 ay kalarak hayvancılık yapıyoruz. Bu yıl ilk defa mayıs ayında yaylaya kar yağdı, hava soğudu üşüdük." dedi.
Yörüklerden Hasan Kiraz ise doğal ortamda beslenen küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütten peynir yaparak Bozkır ve Seydişehir ilçe merkezlerindeki pazarlarda sattıklarını anlattı.
Bu yıl yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle iller arası geçişlerin yasaklandığını dile getiren Kiraz, "Konya sınırında yaylada olmamız sorun olmuyor ancak Seydişehir ve Bozkır pazarlarına gitmemiz sorun oluyor. Seyahat yasağı olduğu için Konya'nın ilçelerine alınmıyoruz. Ürünlerimizi satamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Yaylada elektrik olmayınca ürünlerimizi koruyamıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz"
Kiraz, 4 ay boyunca yayladan ayrılamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bayram olmasına rağmen yaylada çalışmaya devam ediyoruz. Koyunların her gün sağılması gerekiyor. İşleri erteleme şansımız yok. O nedenle bayramlarda, özel günlerde sürekli çalışmak zorundayız. Koyunlarımızın sütünden peynir yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Koronavirüs nedeniyle pazarlara inemiyoruz, peynirimizi, tereyağımızı satamıyoruz. Yaylada elektrik olmayınca ürünlerimizi koruyamıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz."
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