Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen koruma altındaki "Paeonia Turcica" çiçeğini koparana 73 bin lira ceza kesiliyor.
AA'nın haberine göre isminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağlarının 1100, 1500 rakımlarında yetişiyor.
Yörük gülü olarak da bilinen çiçek, Antalya'nın Aksu ilçesinde bin 121 dönüm üzerine kurulan ve ziyaretçilere kapısını 23 Nisan 2016'da "Çiçek ve çocuk" temasıyla açan EXPO 2016 Antalya'nın da sembolü. Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde etrafı tellerle çevrilerek, koruma altına alınan çiçekler, ziyaretçilerine rengi ve gösterişiyle görsel şölen sunuyor.
Ormanın içindeki diğer çiçeklerle rengarenk görüntü oluşturan ve kendine has bir kokusu olan çiçek, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, hem bölgede doğa yürüyüşü yapıyor hem de çiçeklerle fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştiriyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, endemik türler arasında bulunan Paeonia Turcica çiçeğini koparana ilgili yasa kapsamında 73 bin lira ceza uygulanıyor. Eğer, kurumsal yapılar ya da şirketler yol yapımı veya farklı bir çalışmayla çiçeği tahrip ederse 3 katı ceza kesiliyor.
Ekipler, Toros Dağlarını süsleyen, yörede Yörük Gülü olarak da bilinen çiçeğin yayılım alanının genişletilerek gelecek nesillere aktarılması için bölgedeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK GEREKİYOR"
Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, biyolojik çeşitliliğin korunmasının her zaman önemli olduğunu söyledi.
Deniz, birçok ülkede 'devlet bitkisi', 'kral çiçeği', 'saray bahçesi bitkisi' olarak yetiştirilen şakayığın, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan 4. Mehmed tarafından doğadan toplattırılarak, İstanbul'da Hasbahçe'ye diktirildiğini aktardı.
Paeonia Turcica türünün ilk 1965'te Denizli Bozdağ'dan bilim dünyasına tanıtıldığını anlatan Deniz, "Şakayık da korunması gereken çiçekler arasında yer alıyor. Bilimsel makalelerde 'Yörük Gülü' olarak da geçiyor. Bütün biyolojik çeşitliliği korumak gerekiyor. Bu da önemli değerlerden birisi. Hemen her yerde karşılaşılan bir çiçek değil. Ekolojik konuda seçici bir tür, her yerde olmuyor. Gösterilişli, çiçekleriyle dikkati çeken türlerden biri" dedi.
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