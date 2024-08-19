Yorgun mermi öldürdü!

Bursa'da bir spor kulübü lokalinde otururken başına yorgun mermi isabet eden, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 4 çocuk babası Evren Adıgüzel’in (43), bağışlanan organları ve korneaları 6 hastaya umut oldu.

DHA'nın haberine göre olay, geçen hafta çarşamba günü saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Panayırspor Kulübü lokaline giden Evren Adıgüzel, arkadaşlarıyla balkonda oturduğu sırada bir anda ayağa kalkıp daha sonra yere yığıldı. Ne olduğunu anlamaya çalışan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Evren Adıgüzel vurulduğunda yanında olduğunu söyleyen arkadaşı Abdullah Kavşur, "Evren saat 20.30 sıralarında buraya geldi. Ben geldiğinde sandalyede arkam dönük şekilde oturuyordum. Geldi benimle şakalaştı, sonra sarılıp öptü. Ardından yan masaya oturdu. Serdar diye bir arkadaşımızla sohbet ediyordu. Çayı geldi, bu sırada çok hafif bir ses duyduk. Ses gelince Evren ayağa kalkıp kalbini tuttu. Hemen yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Sağlık ekibi geldi. Hastaneye kaldırıldı, 3 gün sonra da kendisini kaybettik. Dün defnettik, çok üzgünüz, inşallah bir daha böyle olaylar olmaz. 4 tane çocuğu var, eşi, annesi, babası, hepimiz çok üzgünüz. Şüphelinin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLAYIN ARDINDAN BEN DE FENALAŞTIM"

Evren Adıgüzel'in kendi halinde iyi bir insan olduğunu belirten Kavşur, "Hiç kimseyle sorun yaşamayan, işinde gücünde, çok iyi bir arkadaşımızdı. Her gün birlikteydik. Allah rahmet eylesin. Biz yorgun mermi olduğunu bilmiyorduk. Kalp krizi diye şüphelendik. Ekiplerin yaptığı inceleme ve hastaneden gelen bilgi sonrası bize yorgun mermi isabet ettiği söylendi. O sırada ben de rahatsızlandım, beni de hastaneye kalp krizi şüphesiyle kaldırdılar. Orada yapılan tetkiklerde kriz geçirmediğimi, fenalaştığımı söylediler" diye konuştu.

"NAKİL BEKLEYEN HASTALARA MERHEM OLSUN"

Yorgun merminin oğluna isabet ettiği gün Kars'ta olduğunu belirten Evren Adıgüzel'in babası Natık Adıgüzel, "Amcamın oğlunu hac dönüşü karşılamaya gitmiştim. Bana haber saat 01.00 sıralarında geldi. Kardeşimi aramışlar. O da bana, eşimin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hemen yola çıktık, geldik. Geldim eşimin iyi olduğunu gördüm. Eşime 'İyi misin?' diye sordum. O bana Evren'in rahatsız olduğunu söyledi. Evren'in arkadaşlarının ağladığını görünce şüphelendim. Olaydan 3 gün sonra da vefat etti. Organlarını bağışladık. Götürüp de toprakla çürüyeceğine birilerine yarasın. Nakil bekleyen hastalara merhem olsun" dedi.

Natık Adıgüzel, "Bu insanlar, analar, bacılar ağlamasın. Yeter artık. Buna bir kanun çıkarsınlar. Siyasilerin hepsine sesleniyorum. Bu anaların, kardeşlerin sesi olsunlar. Adamın biri keyfi silah çıkarıyor, sağa sola ateş ediyor, sonra yuvalar yıkılıyor. Yazık değil mi? Büyüklerimiz bunu duymuyor mu? Görmüyor mu? Yeter artık, bu analar ağlamasın, babalar ağlamasın. Yarın belki onların çocuklarının da başına gelebilir. Ben oğlumun faillerinin bulunmasını istirham ediyorum" diye konuştu.