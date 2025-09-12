Yorgun mermi kâbusunda şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık" paylaşımında b ulundu.

Yerlikaya şunları söyledi: "1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı’nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören yada kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti.

Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı.

Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi.

Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Ve Şahıs derhal yakalandı. Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir.

Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rast gele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır. Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir. Valimizi, İl Emniyet Müdürümüzü, Kriminal Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Laboratuvarı personelimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. "