Yorgun mermi faciası! Minik Tuanna, ağır yaralandı

DHA

Olay, 10 Ağustos´ta Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Debe ailesinin çocuğu Tuanna Debe, evlerinin damında uyuduğu sırada Suriye´den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan çocuğu fark eden ailesi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi´ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tuanna Debe, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa´ya sevk edildi.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.