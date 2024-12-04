Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yoon görevden alınabilir | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alınabilir

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, salı günü sıkıyönetim kararı aldı ancak siyasi partilerin ve halkın tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. Sıkıyönetim kararını kaldıran Yoon, meclis soruşturmasıyla karşı karşıya. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından açılan soruşturma sonucunda görevden alınabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoon görevden alınabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol, salı günü almış olduğu sıkıyönetim kararını meclisin ve halkın tepkisi nedeniyle kaldırmak zorunda kaldı. Güney Kore Ulusal Meclisi ise Yoon'a karşı meclis soruşturması başlattı. Yoon, meclis soruşturması sonucunda yapılacak oylama sonrasında görevden alınabilir.

        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Haberi Görüntüle

        Yoon'a yönelik meclis soruşturması oylamasının perşembe günü yapılacağı bildirildi. Oylamada soruşturma kararı çıkarsa Yoon soruşturmanın sonucuna göre görevden alınabilecek.

        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Haberi Görüntüle

        Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetimden dolayı toplu istifaya hazır olduklarını ifade etti

        Başbakan Han Duck-soo tarafından düzenlenen toplantıya katılan kabine üyeleri, halkta tedirginliğe ve kaosa yol açan kararın sorumluluğunu üstlenmek üzere toplu istifaya hazır olduklarını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Rusya Akdeniz'de tatbikat düzenledi
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Otobüs durağında ilginç sürpriz!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Habertürk Anasayfa