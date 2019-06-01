Yönetmenlerden bakana iftar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü yönetmenlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Onur Tan, Zeynep Günay Tan, Hilal Saral, Ümmü Burhan, Hakan Algül, Ali Bilgin, Bülent İşbilen, Altan Dönmez ve Fırat Gürsoy'un Ersoy'a verdiği iftar davetinde mevcut sorunlar için çözüm önerilerinin yanı sıra, hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler de konuşulurken TV ve sinema sektörünün geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Ersoy'a yeni projelerini anlatan yönetmenler, Türk sinema ve dizi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak üzere önerilerini dile getirdi. Bakan Ersoy, sektör için bugüne kadar atılan adımlara işaret ederek, söz konusu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.