Yönetmen Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

"İSRAİL'İ SÜREKLİ DESTEKLEYEMEYİZ"



ABD'nin İsrail'e verdiği tam desteği de eleştiren Oliver Stone, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e 'her istediğini verdiği' için eleştirerek, Donald Trump'ın bu süreci daha iyi yürütebileceği değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'e verilen koşulsuz desteğin sürdürülemeyeceğini vurgulayan ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone, "Bunu hep yapamayız, İsrail'i sürekli olarak destekleyemeyiz" şeklinde konuştu. ABD'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesini isteyen Stone, "Ben olsaydım böyle yapardım" diyerek, Netanyahu yönetimiyle tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.