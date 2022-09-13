3 Aralık 1930 tarihinde Paris'te doğan Jean-Luc Godard, sinemada "Yeni Dalga" akımının temellerini atan yönetmenlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Film yapımcısı Luis Bunuel ve yönetmen Jean-Luc Godard

"Küçük Asker" ve "Serseri Aşıklar" gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı.

Aynı zamanda anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard senarist ve sinema eleştirmenlik de yapmıştı.