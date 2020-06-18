Yönetmen Cristi Puiu "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gençlerle bir araya geldi

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, "Aurora" ve "The Death of Mr. Lazarescu" gibi filmlerin yönetmeni, Romen sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen ve senarist Cristi Puiu, genç sinemacılarla bir araya geldi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak ücretsiz şekilde gerçekleştirilen etkinlikte Puiu, katılımcıların sinemaya dair sorularını yanıtladı.