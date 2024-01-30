Yönetmen Birsen Kaya hayatını kaybetti

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Birsen Kaya, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını yönetmen ve yapımcı Biket İlhan duyurdu. Biket İlhan yaptığı açıklamada;"Avantür filmleriyle tanınan ilk kadın yönetmenlerimizden Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız" dedi.

BİRSEN KAYA HAKKINDA

Birsen Kaya, 1963'te 'Artist' dergisi için setlerde röportajlar yapan bir muhabirken Halit Refiğ’e asistanlık yapmaya başladı. Refiğ’in 'Gurbet Kuşları' filmiyle sektöre giren Kaya, 200’e yakın filmde asistanlık yaptı. Yönetmen Nazmi Özer'in rahatsızlanarak 'Kanlı Kader' filmini yarıda bırakması üzerine, Birsen Kaya bu filmi tamamlayarak yönetmenliğe adım attı. Senaryolarının çoğunu kendisi yazdı. 'Genelevde Kirli Evler' filmini çekerek ilk erotik filmlerden birine imza attı. Daha sonra 'Killing' gibi çizgi roman kahramanlarını sinemaya uyarladı. Toplam 15 filmin yönetmenliğini ve bunlardan 11'inin senaristliğini üstlenen Kaya, 1970'li yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla gerileme dönemine giren sinemayı bıraktı.