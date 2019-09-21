Yönetimden Avcı'ya güvenoyu

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başladı. Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, Başakşehir maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu. Gazişehir deplasmanında takımın 5. dakikada geriye düşmesi, Slovan Bratislava deplasmanında ise yenilen hatalı gollere karşın takımın oynadığı futbolun gelişme göstermesine dikkat çeken yöneticiler, Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda ligde hak ettiği yere geleceğine inanıyor. Bratislava deplasmanından döndükten sonra görüşen yönetim, Abdullah Avcı'ya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor.