Yöneticisi oldukları okulun eskiyen sıralarını onarıyorlar - KARABÜK

İlçede 30 öğretmenin görev yaptığı, 202 öğrencisi bulunan lisede müdür ve iki müdür yardımcısı, öğrencilerin yeni dönemde daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı.Okul müdürü Nurullah Girişen, müdür yardımcıları Yıldız Pirgün ve Abdullah Gökyurt'un katkılarıyla malzeme alarak okul sıralarını onarmak için işe koyuldu.
Öğrencilerin okulda olmadığı zamanda ellerine zımpara ve boya fırçalarını alan eğitimciler, 19 derslikli okulun eskiyen sıralarını spiral makinesiyle temizleyip zımparaladıktan sonra boyayıp cilalıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı sınıfların seyreltilmiş uygulama ile yüz yüze eğitime başladığı okulda, sıraların onarımı için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
-"Öğrencileri yeni sıralarla karşılamak istiyoruz"
Okul müdürü Nurullah Girişen, AA muhabirine, öğrencilerin pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.Öğrencileri yeni sıralarla karşılamak istediklerini belirten Girişen, "Piyasa araştırması yaptık. 250 sıranın yenilenmesi 6-7 bin lira tutuyordu. 'Bunu kendimiz yapabiliriz.' dedik. 500-750 lira tutarla bu işi yapıyoruz." diye konuştu.
Girişen, ahşap zımparalamayı ve cilalamayı bilmediğini dile getirerek, İstanbul'da yaşayan marangoz amcasının kendisine yol gösterdiğini ifade etti.Karabük'teki bir marangozdan da işin inceliklerini öğrendiğini aktaran Girişen, "Nasip olursa ileride ilçemizdeki diğer okulların da sıralarını yenilemeyi düşünüyoruz." dedi.
Müdür yardımcısı Abdullah Gökyurt da okulda çeşitli tadilat ve tamirat işlerinin devam ettiğini anlattı.Pandemi nedeniyle okulda her gün eğitim olmadığına dikkati çeken Gökyurt, "Bu süreçten biraz faydalanarak biz de elimizden geldiğince sıraları tamir edelim dedik. Okullarımız tüm gün açıldığı zaman öğrencilerimize daha temiz bir sınıf ortamı bırakalım diye bu çalışmaya başladık. Elimizden bunlar geliyor." ifadelerini kullandı.
Müdür yardımcısı Yıldız Pirgün ise öğrencileri daha güzel ortamda karşılamak için el birliğiyle fedakarca çalıştıklarını dile getirdi.Zor bir iş yaptıklarını anlatan Pirgün, şunları kaydetti:
"Müdür beyin fikriyle bu işe giriştik. İlk sorduklarında zımpara makinesinin ne olduğunu bile bilmiyordum. İşin içine girince vernikleme ya da zımparalama gibi şeyleri yapmaya başladık. Elimizden geldiğince çocuklarımıza güzel bir eğitim ortamı hazırlamak için çabalıyoruz."
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