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        Haberler Müzik Yonca Lodi ve Mert Aydın'dan 'Hepsi Sen'

        Yonca Lodi ve Mert Aydın'dan 'Hepsi Sen'

        Yonca Lodi ve Mert Aydın'ı buluşturan yeni şarkı 'Hepsi Sen', dinleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:12
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        Yonca Lodi ve Mert Aydın'dan 'Hepsi Sen'
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        Yonca Lodi ve DJ - aranjör Mert Aydın, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş'in üstlendiği, söz ve bestesi Murat Güneş imzalı 'Hepsi Sen' isimli çalışmalarını dinleyicileriyle bir araya getirdi.

        "BENİ DÜŞÜNEREK KALEME ALMIŞ"

        Çalışmalarını İstanbul'da kliplendiren ikiliden Yonca Lodi; "İlk defa Mert'le bir araya gelip bir şarkıda buluşuyoruz. Şarkının söz ve bestesinde imzası bulunan Murat Güneş beni düşünerek kaleme almış bu sözleri. 'Şarkının adı ne olsun?' diye sorduğumda bana, 'Siz ne isterseniz o olsun' dendi. 'Hepsi Sen' böyle ortaya çıktı. Çok güzel bir işe imza attık. 2024'te dinleyicimizle buluştuğumuz için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

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        Duygularını dile getiren Mert Aydın ise; "Yonca Hanım ile çalışmak büyük bir zevk ve keyif. Bence de 2024'ün en heyecan verici çalışmalarından birine imzamızı attık" dedi.

        Yonca Lodi ve Mert Aydın'ın yeni şarkısı 'Hepsi Sen' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #yonca lodi
        #Mert Aydın
        #Hepsi Sen

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