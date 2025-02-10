Yonca Evcimik'in Küba tatili
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Küba'ya gitti. Evcimik, tatilinden renkli anları sosyal medya sayfasından paylaştı
Giriş: 10.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:03
1990'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Yonca Evcimik, Küba'ya gittiğini duyurdu.
Yonca Evcimik, tatilinden renkli kareleri, Instagram hesabından yayımladı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yonca Evcimik, Küba sokaklarında fotoğraflar çekildi.
Yonca Evcimik, o fotoğrafları; "Küba gezisinden kalanlar" ifadeleriyle paylaştı.
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