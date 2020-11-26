Evcimik'e bir tepki de, yıllar önce rol aldığı ve onu daha ünlü hale getiren Çılgın Bediş dizisinin senaristi Burak Akkul'dan geldi. Akkul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum' dedi.