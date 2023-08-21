Yonca Evcimik: Ben kilolu değilim
Yonca Evcimik, önceki gün Ortakent'te görüntülendi. Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz" diyerek gazetecilere sitem etti
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Ortakent'te objektiflere yansıdı.
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Görüntülendiğini fark eden Yonca Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz, ben öyle miyim?" diyerek gazetecilere sitem etti.
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59 yaşındaki Yonca Evcimik, ardından deniz yatağını alıp deniz üzerinde güneşlendi.
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Deniz yatağına uzanarak güneşlenen Yonca Evcimik, sahibiyle beraber suda oyunlar oynayan köpekle de yakından ilgilendi.
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FOTOĞRAFLARDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz hafta gazetecilerin objektiflerine yansıyan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekmişti.
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Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yapmıştı.
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