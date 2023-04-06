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YÖN DEĞİŞTİRDİ! Güncel altın fiyatları son dakika: 6 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın alacaklar dikkat: düşüşe geçti! 6 Nisan 2023 altın fiyatları son durum

Gram altın fiyatının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yeniden düşüş ivmesine girdi. Altının gramının bin 258 TL'ye yükselmesinin ardından gram altın bugün değer kaybederek bin 444 lira seviyelerine düştü. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri devam ederken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatını sorguluyor. İşte 6 Nisan 2023 altın fiyatları son durum...

Giriş: 06.04.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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