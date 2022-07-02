Altın fiyatlarıda bir haftadır devam eden düşüş seyri bugün değişti ve altın fiyatları yükselişe geçti. Hediye alacak ya da yatırımda bulunacak olan vatandaşlarımızın gözü "Altın fiyatları ne kadar, kaç lira?" çevrilmiş durumda. İşte 2 Temmuz 2022 Cumartesi güncel altın fiyatları canlı alış - satış verileri...

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