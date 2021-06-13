Talimatı kimden aldığını açıkladı

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik düzenlenen suikast girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı.
Saldırının ardından önce azmettirici olduğu iddiasıyla Tolgahan K.'yı gözaltına alan cinayet masası ekipleri, aracının içinde kuru sıkıdan bozma bir silah yakaladı. Trabzon Emniyet Müdürlüğünde cinayet masası ekipleri tarafından çapraz sorguya alınan Halit A.ve Tolgahan K. için ek gözaltı süresi alındı. Sorgunun ardından ifadesi alınan saldırgan kendisi azmettirenin Tolgahan K. olduğunu ve eylemi yapması için kendisine silah verdiğini itiraf etti. belediye başkanı Mustafa Bıyık'ı tanımadığını belirten ve bir süredir Tolgahan'ın kendisinden Mustafa'yı ayaklarından vurmasını istediğini belirten zanlı Halit A., "5 yıldır tanıdığım ve ara sıra uyuşturucu aldığım arkadaşım Tolgahan'ın isteği üzerine saldırıyı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Olaydan bir gece önce F. adlı kişinin Yalıcak'taki evinde buluştuklarını belirten Halit A., "Tolga bir süredir Yomra Belediye Başkanı ile aralarında sorun olduğunu söylüyordu. Ayağına sıkmamı istedi. Bunu F.'nin evinde de söyledi. Madde etkisindeydim Konuşma sırasında beni cezaevinde bakacağını söyledi.Para vaadinde bulundu. Olay günü Tolgahan'ın köyüne gittik. Bana orada kapüşonlu kıyafet ve silah verdi.Beni belediye binası önüne getirdi. Başkanın ayaklarına sıkacaktım fakat daha önce kimseye ateş etmediğim için korktum ve hedef almayarak ateş ettim. Daha sonra olay yerinden kaçtım ve bir eve girdim.Evin kapısını açan kadına hasımlarımın peşinde olduğunu söyledim ve telefonunu istedim Olayı gerçekleştirdikten sonra Tolgahan kendisini aramamı söylemişti.. Ben de aradım. 'O iş tamam, adamlar peşimde. Yomra Ticaret Merkezi'nden yukarı doğru gelin' dedim. Bulunduğum yere gelerek beni aldı. Dağlık bir araziye götürdü. Silahı bir taşın altına sakladı, bende kıyafetimi yaktım. Daha sonra ayrıldık. Beni gelip almayınca bir arkadaşımı aradım. Beni gelip aldı. Daha sonra yolda polisler beni yakaladı" dedi. Üzerinde 700 TL çıkan saldırgan parayı borç aldığını fakat arkadaşının adını unuttuğunu söyledi.
Azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Halit A. ile birlikte adliyeye sevk edilen Tolgahan K. hakkındaki iddiaları reddetti.Halit A. ile birlikte madde aldığını kabul eden Tolgahan K., Mustafa Bıyık'ın babasının gönlünü aldığını ve aralarında bir sorun olmadığını belirterek birilerinin madde bağımlısı olan Halit'e ismini söylettiğini düşündüğünü söyledi. Halit'e silah ve kıyafet vermediğini belirten Tolgahan K., "Olay günü aradığı doğrudur fakat işlem tamam gibi cümleler kullanmadı. Yerini tarif etti. Bahsettiği yerde bulmadım. aracımla oradan geçerken kameralar tarafından görüntülenmiş olmam normaldir" dedi. Ailesinin Halit ile görüşmesini istemediğini belirten Tolgahan K., 5 ay önce cezaevinden şartlı salıverildiğini söyledi.Savcılık sorgusunun ardından adam öldürmeye teşebbüs suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilen her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİS FİRARİ BABAYI HER YERDE ARIYOR
Trabzon Emniyet Müdürlüğü iki şüpheliyi adalete teslim ettikten sonra üçüncü şüphelinin peşine düştü. İfade vermeye geleceğini belirtip sırra kadem basan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.K. her yerde aranıyor.
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