Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli olay yerine gelerek Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayının saat 08.00 civarında, Başkan Bıyık'ın belediye binasına girdiği sırada meydana geldiğini söyledi.
Belediye binasına isabet eden kurşunların, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendiğini belirten Ustaoğlu, "Çok şükür Belediye Başkanımıza isabet eden herhangi bir mermi yok. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız." dedi.
Ustaoğlu, görgü tanıklarının ifadesine başvurulduğunu, olay yerinin etrafındaki kamera kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, "Tüm detaylarıyla arkadaşlarımız incelemeleri yapıyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız. Kimlikle ilgili net bir bilgi yok şu anda. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.
Yomra Belediye Başkanı Bıyık da yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah." dedi.
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