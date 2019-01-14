Eskişehir'de, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Sevinç Caddesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Arzu Bıyık, yolun karşına geçmek isterken Cevdet G. yönetimindeki 26 AAN 197 plakalı TIR'ın altında kaldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre iki çocuk sahibi olan Arzu Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Cevdet G. gözaltına alındı. Arzu Bıyık'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.