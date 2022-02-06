Yolun karşısına geçmek istedi, kamyonun altında kaldı

Beyoğlu'nda yolun karşısna geçmek isteyen bir kişi hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafriyat kamyonu çarptı.

Yayanın kamyonun altında kaldığını görenler sürücüye haber vererek durmasını sağladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonun altında kalan adam, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.