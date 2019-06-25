Ordu'nun Fatsa ilçesinde, gece saatlerinde Ömer Y. yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye (42) ve kızı Nisa Nur Tezin'e (7) çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve kızı, ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre tedaviye alınan anne Saniye ile kızı Nisa Nur Tezin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Ömer Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNE İLE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı için ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki Orta Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada eşini ve kızını kaybeden Erol Tezin, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Anne ve kızı, kılınan cenaze namazının ardından, Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.